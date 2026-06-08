Mario Gila è oggi più vicino alla permanenza alla Lazio. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, "Lotito ha assicurato a Gattuso che farà l’impossibile per tenere Gila. Unica eccezione: il patto cadrebbe se arrivasse un’offerta da 30 milioni. Non un euro in meno".

Patto tra Lotito e Gattuso sul futuro di Gila

"Una parola - si legge sul Corsport - che vincola il presidente a Rino e che Rino prende per buona. Che ne pensa Super Mario? Ha un’offerta dal Napoli, prima ancora s’erano mosse le big del Nord, tutte e tre. All’estero danno Atletico Madrid e Chelsea in agguato. Difficile resistere al canto di certe sirene per un ragazzo arrivato al top del mercato, di 25 anni, che guadagna poco più di un milione all’anno. Restando per un’altra stagione dovrebbe rinviare sogni di gloria e di benessere al 2027, quando sarà in scadenza e si libererà a zero. Gila è sotto contratto, se Lotito s’impunta può fare ben poco. Ma la patata bollente passerebbe nelle mani di Gattuso. E’ lui che si troverebbe a gestire un giocatore costretto a restare. I dubbi di Rino sono le motivazioni, spera che Gila le abbia per vivere un’altra stagione con la Lazio".