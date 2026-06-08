La chiusura di stagione non è stata affatto male per Pio Esposito, che ha segnato due gol in due partite con la maglia della nazionale, caricandosi al meglio in vista del prossimo campionato. Adesso, per il classe 2005, è sicuramente tempo di staccare la spina e non pensare al calcio giocato, ma anche con la maglia azzurra ha fornito sicuramente buone indicazioni. Con il gruppo dell'U21 sapientemente guidato da Silvio Baldini, Pio Esposito ha giocato da trascinatore, lottando su ogni palla e fornendo impulsi alla manovra offensiva della nazionale. Non solo: ha fatto a sportellate quando gli azzurri erano rimasti in inferiorità numerica, portando a casa diversi falli.
Ieri sera, Pio Esposito ha parlato così alla RAI della sua prova: "Quando metto questa maglietta do sempre il 100% e anche di più. Ho sbagliato il rigore, può capitare ma non posso fermarmi a guardare indietro, devo guardare avanti. Sono contento che in queste due partite sia andata bene, speriamo di continuare così".
Niccolò Anfosso
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 18:15 Pio Esposito, gol e sportellate: dall'Italia segnali per il futuro nerazzurro
- 18:00 Frattesi, quale futuro? Roma pista non semplice da percorrere
- 17:47 L'ass. Cosenza: "Tutti vogliono Milano, Roma e Napoli a EURO2032"
- 17:33 Galli: "Calhanoglu centrale nel progetto perché l'Inter vuole la Champions"
- 17:20 Quiz a Lautaro: "Il gol più visto? Quello nell'EuroDerby contro il Milan"
- 17:06 De Bruyne ricorda: "Dopo l'infortunio di Napoli-Inter ho avuto paura"
- 16:52 Il Monza conferma Bianco. L'esordio in A contro l'Inter al Meazza
- 16:37 Panchina Nazionale, Mancini favorito su Conte. Crolla la quota di Baldini
- 16:23 UFFICIALE - Fiorentina, Grosso nuovo allenatore: "Garantisco serietà"
- 16:09 Franceschini: "Ai giovani serve più minutaggio. Le Under 23 fanno bene"
- 15:55 Spoiler Zazzaroni: "Chivu si aspetta uno sforzo da Oaktree per Palestra"
- 15:40 Conte, Sartori, Chivu: tre attestati per continuare a insistere su Diouf
- 15:30 No di Sommer al rinnovo: non voleva fare il vice. Provedel è in arrivo
- 15:16 Soncin: "Bartoli titolare frutto del rapporto coi club. Ottima con la Serbia"
- 15:02 Castagnini: "Anche a Frosinone giovani di valore, non c'è solo Esposito"
- 14:49 Hernanes e David Suazo protagonisti della festa degli IC della Calabria
- 14:34 Carragher: "Yamal contro l'Inter è stato eccezionale in entrambe le partite"
- 14:24 Weekend, i risultati delle rappresentative giovanili nerazzurre
- 14:15 A Spor - Telenovela Calha-Fenerbahçe conclusa? No, ora lo vuole Yildirim
- 14:09 Micoud: "Thuram non può fare l'esterno. All'Inter gioca con un'altra punta"
- 14:01 Il flop Gabigol e la tentazione di andar via: l'aneddoto di Ausilio
- 13:51 Paesi Bassi-Giappone, Maeda avvisa Dumfries: "Ecco come lo fermerò"
- 13:42 Fabregas: "Nico Paz resta? Non si sa. Lui al Como è molto contento"
- 13:35 Il Manchester United osserva Pio Esposito: scout alle due gare dell'Italia
- 13:24 Akanji: "Ecco come ho iniziato con il calcio. Amo questo sport perché..."
- 13:10 Jones vuole l'Inter, il Liverpool lo sa. La richiesta è destinata ad abbassarsi
- 12:55 Il 19 settembre San Siro compie 100 anni. Col museo di Inter e Milan?
- 12:41 Il Messaggero - Palestra, si attende il rilancio Inter. Provedel dipende da Mandas
- 12:26 Ausilio, l'esempio di Akanji e una delle linee guida sul mercato dell'Inter
- 12:20 Gravina: "La lista degli stadi per Euro2032 successo del mondo del calcio"
- 12:13 Hecking, DS Wolfsburg: "Vedendo ieri Eriksen abbiamo ripensato al 2021"
- 12:05 CdS - Gila in partenza? Lotito ha fatto una promessa a Gattuso
- 12:00 videoDa SPALLETTI a CHIVU: l'INTER di nuovo VINCENTE del direttore AUSILIO. E sul MERCATO tante CONFERME
- 11:58 Eriksen, il medico della Danimarca sicuro: "Presto tornerà a casa"
- 11:51 Le sliding doors di Thuram all'Inter: il racconto di Ausilio
- 11:44 Il DS della Nazionale danese Møller: "Eriksen deve smettere? Valuterà lui"
- 11:35 Nessun accordo col Norimberga: Beatrix Fördös fa ritorno all'Inter Women
- 11:30 Real Madrid, il rieletto Perez annuncia Mourinho: "Torna uno dei migliori"
- 11:15 Via Dumfries, ecco l'identikit fatto da Ausilio del sostituto
- 11:02 SI - Kamaté, aumenta l'interesse: si fa avanti un club turco
- 10:46 CdS - Berenbruch-Cagliari, Giulini ha una speranza
- 10:32 Nesta: "Inter ancora davanti a tutte l'anno prossimo"
- 10:18 Gli "sportivi" esaltano Esposito: una garanzia, gol e spallate. Il futuro dell'Italia è lui
- 10:04 Ausilio e la pace con Lukaku: "Mi ha abbracciato, ma gli ho detto che..."
- 09:50 CdS - Acerbi non smette. Al-Hilal? Più probabile l'Italia: due ipotesi
- 09:43 Sky Sports - Mourinho insiste: vuole Nico Paz per il suo 4-2-3-1
- 09:31 Sarà il Bournemouth a decidere il futuro di Provedel
- 09:12 Ausilio a 360°: "Dumfries, Icardi, Ibra, la pace con Lukaku: vi dico tutto"
- 09:07 Nani: "Sappiamo che l'Inter vuole Solet, se vorrà ci chiamerà"
- 08:54 Real, Florentino Perez confermato presidente. Ora via con gli annunci
- 08:20 CdS - Palestra e Luis Henrique, doppio fronte di pari passo: la situazione
- 08:10 CdS - Inter, quattro fronti aperti e altrettanti accordi pronti: il punto
- 08:00 GdS - Telenovela Calhanoglu, Inter pronta alle barricate. E il giocatore...
- 00:10 Provedel sempre più vicino all'Inter. Il portiere ha già l'accordo per un 2+1
- 00:00 Eriksen e Calhanoglu: quel filo che li unisce 5 anni dopo
- 23:50 Croazia, Dalic preoccupato: "Troppi errori tecnici, dobbiamo andare avanti"
- 23:35 Baldini: "Non sono uno scappato di casa, godiamoci questi ragazzi"
- 23:29 Esposito a Sky: "Calha? Chiedetemi dell'Italia. Fare come Luca Toni..."
- 23:11 Esposito: "Con l'Italia do il 100% e più. L'errore di Zenica? Guardo avanti"
- 22:58 Baldini e Pio Esposito fanno 2 su 2: l'interista decisivo anche con la Grecia
- 22:50 Accademia Inter Campione di Lombardia U14. Festa e fair play per Zanetti
- 22:40 La Croazia batte in volata 2-1 la Slovenia: un tempo per Sucic
- 22:30 Fenerbahçe, Aziz Yildirim nuovo presidente: "Entro 15 giorni gli acquisti"
- 22:20 Bergomi: "Palestra può essere il futuro dell'Inter. Chivu ti entra nel cuore"
- 22:05 Trionfa l'Italia Under 17, l'Inter fa i complimenti ai suoi ragazzi
- 21:55 Italia avanti sulla Grecia, segna Esposito: l'interista eguaglia Omar Sivori
- 21:50 Lukaku: "Ai Mondiali dopo aver giocato 64 minuti, è un miracolo"
- 21:35 Højbjerg: "Ciò che conta è che Eriksen stia bene. Quello che ho visto..."
- 21:20 L'Italia vince gli Europei U17: Belgio ko ai rigori, non pesa l'errore di Rocca
- 21:05 Riemer, CT Danimarca: "Eriksen esperienza scioccante per tutti noi"