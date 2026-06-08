La chiusura di stagione non è stata affatto male per Pio Esposito, che ha segnato due gol in due partite con la maglia della nazionale, caricandosi al meglio in vista del prossimo campionato. Adesso, per il classe 2005, è sicuramente tempo di staccare la spina e non pensare al calcio giocato, ma anche con la maglia azzurra ha fornito sicuramente buone indicazioni. Con il gruppo dell'U21 sapientemente guidato da Silvio Baldini, Pio Esposito ha giocato da trascinatore, lottando su ogni palla e fornendo impulsi alla manovra offensiva della nazionale. Non solo: ha fatto a sportellate quando gli azzurri erano rimasti in inferiorità numerica, portando a casa diversi falli.

Ieri sera, Pio Esposito ha parlato così alla RAI della sua prova: "Quando metto questa maglietta do sempre il 100% e anche di più. Ho sbagliato il rigore, può capitare ma non posso fermarmi a guardare indietro, devo guardare avanti. Sono contento che in queste due partite sia andata bene, speriamo di continuare così".