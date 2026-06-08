La Roma cerca rinforzi a centrocampo e Gian Piero Gasperini, tecnico dei giallorossi, vuole blindare Manu Koné. Ma non solo perché nel mirino dei giallorossi potrebbe esserci Davide Frattesi. Una pista che, però, come evidenzia Matteo Moretto, non è semplice da percorrere. I colleghi di VoceGiallorossa spiegano che i giallorossi sono concentrati, in questa fase, soprattutto sulle operazioni in uscita, con la necessità di creare spazio nella rosa.

Il classe '99 cerca di rilanciarsi ed è plausibile che l'Inter intenda cederlo per così ricavarne un tesoretto da investire sul mercato. Dopo esser arrivato nel 2023 per 33 milioni di euro tra prestito e riscatto, è tempo per Frattesi d'iniziare una nuova esperienza.

Sezione: Focus / Data: Lun 08 giugno 2026 alle 18:00
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione