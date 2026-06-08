La formazione della Francia scelta da Didier Deschamps per l'amichevole contro l'Irlanda del Nord di questa sera (fischio d'inizio ore 21.10) è una specie di spoiler rispetto alle scelte che il ct dei Bleus ha in mente per il debutto al Mondiale che metterà Maignan e compagni di fronte al Senegal il 16 giugno.

"Non sarà necessariamente una copia carbone perché non si sa mai, ma non cambierò sei o sette giocatori tra quelli che cominceranno domani e quelli che giocheranno cool Senegal", aveva spiegato ieri DD parlando a Telefoot delle sue scelte. Che da qualche minuto sono ufficiali: Marcus Thuram parte dalla panchina, in attacco Kylian Mbappé agirà da numero nove supportato dal trio di trequartisti composto da Michael Olise, Ousmane Dembélé e Désiré Doué. Solo conferme anche negli altri reparti: davanti a Mike Maignan, spazio a Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba e Theo Hernandez. La mediana, infine, è formata dal duo Aurélien Tchouaméni-Adrien Rabiot.