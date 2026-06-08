Una delle priorità del mercato dell'Inter è risolvere la questione legata alla fascia destra, dopo la partenza di Dumfries verso il Real Madrid, ormai praticamente ufficializzata sia da Beppe Marotta che da Piero Ausilio. Si sta ragionando, come riporta oggi il Corriere dello Sport, su due fronti in contemporanea. Il primo è il futuro di Luis Henrique, il secondo è la trattativa con l'Atalanta per Marco Palestra.

Palestra e Luis Henrique, due operazioni di pari passo per l'Inter

"Il brasiliano ha dato sì un contributo nel percorso stagionale della squadra, ma non ha convinto al punto da portare l'Inter a puntare su di lui anche per il futuro - si legge sul quotidiano -, L'incastro che hanno in testa Marotta e Ausilio sembra ormai chiaro: per la dirigenza nerazzurra dovrà essere Palestra a prendere il posto di Dumfries, con eventualmente Diouf nel ruolo di vice. L'ex Marsiglia rimane quindi nella lista dei partenti. Dovrà garantire un margine economico da poter reinvestire sul mercato in entrata: le aspettative sono importanti, tenendo conto dell'offerta da circa 30 milioni arrivata già in inverno dal Bournemouth e poi rifiutata per assenza di alternative in quel momento. Certo è che, avendo già perso Dumfries, in ogni caso si attenderanno sviluppi sul fronte Palestra prima di addentrarsi in qualsiasi discorso relativo alla cessione del brasiliano".