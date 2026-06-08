Ottenuta la promozione in Serie A, il Venezia comincia a studiare le strategie per la prossima stagione. A partire da quello che sarà il nuovo attacco: Andrea Adorante e John Yeboah resteranno ma per la massima serie serviranno anche altri elementi di spessore. Uno di questi, conferma il quotidiano Il Gazzettino, è il tedesco Niclas Füllkrug, attualmente al West Ham e protagonista di una deludente seconda parte di stagione al Milan; seguono lo scozzese Ché Adams, sotto contratto con il Torino fino al 2027, lo svincolato Stephan El Shaarawy e l’uruguaiano Martín Satriano, ex attaccante dell'Inter oggi in forza al Getafe.

L'intreccio tra Lago e Laguna

Satriano è legato al club iberico fino al giugno 2030, ma una sua cessione resta possibile, anche alla luce dell’interesse del Getafe per Álvaro Morata. L’attaccante spagnolo è reduce da una stagione al Como dove non ha lasciato il segno nonostante la storica qualificazione dei lariani alla prossima Champions League. L’ipotesi sarebbe quella di un riscatto da parte dei lariani di Morata, il cui cartellino è nelle mani del Milan, seguito da una cessione al Getafe per massimizzare l’incasso e liberarsi di un ingaggio molto pesante.