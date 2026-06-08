Christian Eriksen ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute dopo essersi accasciato a terra durante Danimarca-Ucraina: "Voglio far sapere a tutti che sto bene e sono a casa con la mia famiglia. Voglio rassicurare tutti che quello che è successo ieri sera è diverso rispetto a quanto accaduto nel 2021. Sto bene e il mio recupero è già iniziato. Voglio aggiungere la gratitudine per tutti coloro che mi hanno soccorso, tutti i giocatori e gli staff medici in campo. Sono grato anche a tutti i dottori che hanno preso in cura il mio cuore in questi anni. Grazie a ciò, l'apparecchio ha funzionato come doveva: proteggermi quando ne avevo bisogno. Ora il mio focus è il recupero, stare con la famiglia, fare le vacanze e giocare a calcio con i miei figli".

Nei commenti spunta la vicinanza di Lautaro Martinez: "Forza, amico", ha scritto il Toro.

O