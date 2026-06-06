Vincenzo Italiano si è presentato ufficialmente come nuovo allenatore del Besiktas, esprimendo grande soddisfazione per l’inizio della sua nuova avventura sulla panchina del club turco. In conferenza stampa, il tecnico ha sottolineato subito la sintonia tra le sue idee di gioco e la filosofia della società: "Sono molto felice di essere arrivato in un grande club come il Besiktas", ha dichiarato Italiano, evidenziando l’entusiasmo per questa nuova esperienza.

Le prime parole dell'ex tecnico di Bologna e Fiorentina

L’allenatore ha poi spiegato come le sue convinzioni tattiche coincidano perfettamente con le richieste della dirigenza: "Le esigenze della squadra e la mia idea di calcio combaciano completamente. In tutte le squadre in cui ho lavorato ho sempre espresso un certo tipo di calcio e qui ritrovo la stessa visione. Questa sintonia mi rende molto contento". Italiano ha poi parlato anche della rosa a disposizione, rivelando di conoscere già alcuni elementi del gruppo e di essere pronto a lavorare sul mercato in accordo con la società: "Conosco già alcuni dei giocatori. Parleremo con la dirigenza per costruire la squadra nel modo giusto". Il tecnico ha infine ribadito la sua determinazione: "Credo molto nel lavoro che faremo insieme, sono sicuro che riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi".

Guardando al campionato, Italiano ha riconosciuto il livello competitivo della Super Lig: "Ci sono squadre molto forti, per questo dobbiamo iniziare subito a lavorare per prepararci al meglio. Vogliamo essere pronti a competere fin da subito". Parole che segnano l’inizio di un progetto ambizioso sulla panchina del club di Istanbul, con l’obiettivo di riportare il Beşiktaş ai vertici del calcio turco.