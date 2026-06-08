Uno stadio il cui destino appare segnato, ma non per questo da non celebrare a dovere nel giorno dei suoi 100 anni di vita. Si prevedono celebrazioni in grande stile per il secolo di San Siro, che cadrà il prossimo 19 settembre. Fu in quella data del 1926, infatti, che fu disputata la prima partita nel nuovo impianto voluto dal presidente del Milan Piero Pirelli in un'area che all'epoca era immersa nella campagna e oggi è uno dei quartieri più conosciuti e in vista di Milano. Il primo match fu un derby amichevole, vinto dall’Inter 6 a 3. Inter e Milan, ormai proprietarie di tutta l’area, intendono ricordare il centenario dello storico impianto con un progetto concreto: l’inaugurazione del nuovo Museo di Milan e Inter.

Nuovo Museo, già fatte le prove generali

Una piccola rivoluzione che è stata parzialmente anticipata nel corso delle due ultime giornate del campionato di Serie A, coincidenti con Inter-Verona e Inter-Cagliari. In quelle occasioni lo spazio all’interno del primo anello dello stadio in cui sarà allestito il nuovo Museo è stato utilizzato come sala executive. Si tratta dello stesso spazio, sul lato del primo anello blu, in cui si è tenuta la mostra sui 101 della nazionale italiana. L’estate servirà per completare lavori e allestimento e a settembre – magari proprio il 19 settembre, il giorno del centenario, ma la data non è stata ancora fissata – sarà inaugurato il nuovo Museo rossonerazzurro con il taglio del nastro. La principale novità legata al nuovo Museo è che sarà aperto anche nei giorni delle partite a San Siro, visto che sarà all’interno di una sala executive.

Uno spazio tutto per il Cipe

Un’altra novità legata al nuovo Museo sarà la presenza di alcune magliette che sono state di Giacinto Facchetti, il leggendario terzino sinistro della Grande Inter, che nella sua lunga carriera con i nerazzurri e in maglia azzurra ha accumulato tante magliette sue e dei suoi avversari, tutte conservate dal figlio Gianfelice. Una maglietta di Facchetti è già presente nello spazio del nuovo Museo, così come una serie di magliette di nazionali straniere. Nell’assetto definitivo, comunque, il nuovo spazio espositivo sarà diviso in due macro-aree, una dedicata al Milan e un’altra all’Inter. Oltre a magliette e altro materiale legati alla storia del calcio mondiale.