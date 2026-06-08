Parlando negli studi di L'Equipe TV, nello specifico durante la trasmissione 'L'Equipe Du Soir', l'ex giocatore del Bordeaux e del Parma e attuale commentatore Johan Micoud ha parlato della prestazione di Marcus Thuram, schierato ancora una volta sulla fascia contro la Costa d'Avorio. Micoud ritiene che il vero problema risieda nel posizionamento di Thuram: "Ci sono giocatori che si adattano a posizioni diverse, ma non lui, non credo. È un giocatore polivalente, che gioca con un altro attaccante, un trequartista. Si integra molto bene in coppia, ma da ala fatica. Noi invece continuiamo a insistere: difende bene, lavora per la squadra, però non è più il momento giusto per farlo giocare lì. All'Inter gioca con un altro attaccante ogni tre giorni…".

Io quando giocavo a destra soffrivo

Micoud prosegue rifacendosi al suo vissuto da calciatore: "Io giocavo spesso a sinistra; se mi mettevano a destra, non mi trovavo a mio agio, non ero al centro. E un trequartista, un giocatore di sponda, un esterno, è completamente diverso. Quando giocavo a destra, era molto complicato".