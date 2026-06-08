A margine dell'amichevole vinta dalla Nazionale italiana contro la Grecia, la seconda partita di fila decisa con un suo gol dopo quella in Lussemburgo, Francesco Pio Esposito ha tracciato un bilancio del periodo trascorso in azzurro con il ct ad interim Silvio Baldini: "Sono stati dieci giorni veramente bellissimi, non è una frase fatta perché mi sento veramente di dirlo - ha detto l'attaccante dell'Inter a Vivoazzurro.tv -. Questi dieci giorni sono volati, è stata una cosa particolare il fatto di giocare con l'Under 21 partite della Nazionale A. E' stato emozionante vedere tanti ragazzi esordire insieme, a me è successo qualche mese fa. Ho visto la carica del gruppo, non abbiamo trattato queste due partite come semplici amichevoli. Abbiamo parlato molto in questi giorni, i miei compagni mi hanno chiesto molte cose sul percorso nella selezione maggiore. Abbiamo passato tanto tempo insieme anche fuori dal campo, non mi sento di dire di essere stato una guida ma un compagno di squadra che ha cercato di aiutarli al meglio".