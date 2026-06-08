Una tripletta di Michael Olise permette alla Nazionale francese di battere l'Irlanda del Nord nell'ultima amichevole pre-Mondiale. L'esterno del Bayern Monaco sblocca la situazione di impasse al 43', dopo una prova faticosa a livello di gioco della squadra di Didier Deschamps, poi concede il bis al 49'. La reazione degli ospiti è affidata a Patrick Kelly, che approfitta di uno sbandamento dei transalpini per accorciare le distanze al minuto 64'. Ma poi è ancora Olise a salire in cattedra calando, al 75', il tris personale per chiudere definitivamente i conti. Uno show che Marcus Thuram ha osservato completamente dalla panchina dopo aver giocato 89 minuti nel test precedente contro la Costa d'Avorio.

Nelle prossime ore, i Blues voleranno negli Stati Uniti per preparare il torneo a cui arrivano da vicecampioni. L'esordio contro il Senegal è fissato per il 16 giugno, in quell'occasione il ct Didier Deschamps dovrebbe schierare l'11 titolare sceso in campo stasera allo 'Stade Pierre Mauroy' di Villeneuve d'Ascq.