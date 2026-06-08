Dopo uno spoglio accidentato con tanto di contestazione di alcuni voti e una ufficializzazione dei risultati arrivata alle 00.30, Florentino Perez è stato confermato come presidente del Real Madrid: netta la vittoria ai danni dell'avversario Enrique Riquelme, mai apparso veramente in partita già dalla vigilia. Arrivata la proclamazione, Perez ha rilasciato le sue prime dichiarazioni: "Questo è il Real Madrid che vogliamo, un Real Madrid indipendente. Sono qui per difendere il Real Madrid. Continueremo a lavorare per vincere ancora dei titoli. Per essere orgogliosi del miglior stadio del mondo, del ritorno di uno dei migliori allenatori del mondo. Con me, il Real Madrid è e sarà sempre per i suoi soci", ha spiegato Florentino Pérez durante la sua apparizione all'Eurobuilding Hotel nella capitale spagnola, ufficializzando di fatto il ritorno di José Mourinho alla guida delle Merengues.

Risultato che non arrivava dal 2004

Perez rivendica il fatto di avere ottenuto una vittoria senza discussioni: "Oggi è un grande giorno per il Real Madrid. Abbiamo vinto in ogni seggio elettorale, in tutte le fasce d'età. E abbiamo ottenuto il secondo miglior risultato nella storia del Real Madrid alle elezioni; il migliore è stato nel 2004. È un risultato straordinario. Avrebbe potuto essere anche migliore perché quasi mille voti sono stati invalidati e noi presenteremo ricorso perché crediamo di aver fatto la cosa giusta. Abbiamo dato un esempio al mondo di trasparenza, convivenza e democrazia. Farò tutto il possibile per rispondere a tutte le vostre preoccupazioni e suggerimenti . Siamo tutti tifosi del Real Madrid. Abbiamo un nostro modo di intendere la vita e continueremo a lottare fino alla fine", ha concluso.