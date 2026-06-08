Entra nel vivo la corsa per la panchina della Nazionale, che negli ultimi giorni ha ritrovato grande entusiasmo e vittorie con i giovani scelti da Silvio Baldini. Quest’ultimo, da ct dell’Under 21 e individuato come traghettatore nei due test con Lussemburgo e Grecia, ha convinto per la sua decisione di puntare su un gruppo dall’età media bassissima, tanto che, secondo i betting analyst di Goldbet e Better la quota della sua conferma è crollata a 3,50; basti pensare che fino a pochi giorni fa questa ipotesi valeva 15 volte la posta.

Conte fa concorrenza a Mancini

Da sottolineare, però, che il grandissimo favorito è Roberto Mancini, il cui ritorno sulla panchina azzurra è dato a 1,75: la scelta potrebbe ricadere su di lui, dopo aver battuto anche la concorrenza di Antonio Conte; ma chissà che, tra i due “litiganti”, a godere non sia proprio Baldini.