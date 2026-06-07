Intervenuto in zona mista a margine del Festival della Serie A che si sta tenendo a Parma, il ds dell'Inter Piero Ausilio ha commentato così le voci che arrivano dalla Turchia relative al futuro di Hakan Calhanoglu: “Spero porti bene come la scorsa stagione: se per una telenovela estiva arrivano due trofei, quasi quasi ci presentiamo noi alla prossima campagna elettorale…", la battuta del dirigente nerazzurro.

Ausilio ha poi aggiunto: “C'è un problema: Calhanoglu ha un contratto e l'Inter lo vuole tenere, non penso quelle dichiarazioni abbiano un significato e un seguito", le sue parole.

Su Solet, Dumfries e Jones

Sul mercato in entrata, il dirigente ha confermato la necessità di intervenire in difesa: “Per questioni numeriche faremo sicuramente un difensore, visto che ci sono situazioni di scadenza. Oumar Solet è uno dei nomi che stiamo seguendo, ma non è l’unico”.

Capitolo anche su Denzel Dumfries, ormai vicino all’uscita: “Dumfries aveva il desiderio di fare un’esperienza diversa e lo capiamo. Ha dato tutto per l’Inter e gli auguriamo il meglio. Poi non si sa mai, con un ragazzo che ha il cuore pieno di Inter così magari ci si può anche rivedere in futuro. Palestra è un giovane interessante che rientra nei nostri parametri"

Su Curtis Jones, Stankovic e Massolin

Tra i profili monitorati anche Curtis Jones: “L’interesse non è mai sparito, ci abbiamo provato a gennaio e ci riproveremo ancora. Se le condizioni saranno giuste, bene, altrimenti vireremo su altri obiettivi. Stankovic? Riacquistarlo è già un grande segnale di fiducia, ha le qualità che pensiamo debba avere un giocatore su cui costruire. Le dinamiche di mercato valgono per tutti: io so che lui vuole restare, inizieremo il precampionato con lui e Massolin, daremo delle opportunità e faremo valutazioni. I giovani devono aver spazio e noi dobbiamo creare quelle condizioni: il segnale è aver speso una bella cifra per un patrimonio del nostro settore giovanile".

Chiosa su rinnovi e addii

Sui rinnovi e i possibili addii: "Con Mkhitaryan stiamo negoziando, ci sarà a breve un incontro: sono dinamiche normali, vogliamo andare avanti un anno e lui sembra propenso e siamo contenti. Per De Vrij stiamo facendo delle riflessioni sia noi che lui: non c'è fretta. Dopo le vacanze ci riaggiorneremo".

Infine, uno sguardo alla stagione e agli obiettivi futuri: “Non siamo noi a decidere cosa vincere, ma a provare a competere ovunque. Abbiamo fatto due finali importanti, perse con rammarico, ma non è scontato arrivarci. L’anno prossimo vogliamo riprovarci su tutti i fronti”.