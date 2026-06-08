Ernesto Paolillo potrebbe tornare nel mondo del calcio. Sono giorni di rinnovamento nel Piacenza calcio, club che naviga in Serie D e vuole presto tornare nel calcio che conta. Secondo quanto riferisce SportPiacenza, infatti, con l'ingresso in società dell'imprenditore russo Kirill Bosov, ecco che potrebbe esserci spazio anche per l'ex dirigente dell'Inter, al quale verrebbe affidata la parte sportiva insieme al giovane direttore sportivo Leonardo Calistri, che quest'anno ha costruito un'ottima squadra al Seravezza (ha vinto i playoff del girone E di Serie D battendo in finale il Prato, ndr). La notizia, data negli scorsi giorni dal portale sopracitato, viene confermata quest'oggi da SerieD24.



