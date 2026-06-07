Pio Esposito arriva anche ai microfoni di Sky Sport dopo questa vittoria contro la Grecia, partita decisa da una sua rete come quella col Lussemburgo: "Dopo la delusione di Zenica era importantissimo per me ricominciare bene con l'Italia. Sono contentissimo di avere aiutato i miei compagni in queste due partite".
Senti di aver lasciato qualcosa ai ragazzi più giovani? E cosa ti ha lasciato Baldini?
"Per la prima domanda spero di sì, sono stato sempre me stesso andando al massimo in allenamento e in partita aiutando i compagni quando c'era bisogno. Baldini mi ha lasciato tantissimo umanamente in questi dieci giorni, ho imparato tante cose belle coi suoi discorsi".
Hai sentito Calhanoglu? E vorresti rimanesse all'Inter?
"Fatemi solo domande sulla partita, ho pensato solo a quello in questi giorni".
La cosa più bella che ti hanno detto i tuoi compagni?
"L'esultanza tutti insieme nello spogliatoio è stata la cosa più bella, direi questo".
Puoi diventare il nuovo Luca Toni?
"Ho visto tanti video dei suoi gol, è stata fonte d'ispirazione per me. È un onore essere accostato a lui, fare una carriera come la sua sarebbe tanta roba ma andiamo piano coi paragoni perché la strada è ancora lunga".
Che messaggio mandate alla Nazionale che verrà?
"Abbiamo fatto il massimo, trattando queste partite come partite serie come tutti i giorni di allenamento. Sono contento che il lavoro abbia dato questi frutti".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 23:35 Baldini: "Non sono uno scappato di casa, godiamoci questi ragazzi"
- 23:29 Esposito a Sky: "Calha? Chiedetemi dell'Italia. Fare come Luca Toni..."
- 23:11 Esposito: "Con l'Italia do il 100% e più. L'errore di Zenica? Guardo avanti"
- 22:58 Baldini e Pio Esposito fanno 2 su 2: l'interista decisivo anche con la Grecia
- 22:50 Accademia Inter Campione di Lombardia U14. Festa e fair play per Zanetti
- 22:40 La Croazia batte in volata 2-1 la Slovenia: un tempo per Sucic
- 22:30 Fenerbahçe, Aziz Yildirim nuovo presidente: "Entro 15 giorni gli acquisti"
- 22:20 Bergomi: "Palestra può essere il futuro dell'Inter. Chivu ti entra nel cuore"
- 22:05 Trionfa l'Italia Under 17, l'Inter fa i complimenti ai suoi ragazzi
- 21:55 Italia avanti sulla Grecia, segna Esposito: l'interista eguaglia Omar Sivori
- 21:50 Lukaku: "Ai Mondiali dopo aver giocato 64 minuti, è un miracolo"
- 21:35 Højbjerg: "Ciò che conta è che Eriksen stia bene. Quello che ho visto..."
- 21:20 L'Italia vince gli Europei U17: Belgio ko ai rigori, non pesa l'errore di Rocca
- 21:05 Riemer, CT Danimarca: "Eriksen esperienza scioccante per tutti noi"
- 20:50 Il dottor Boesen: "Il pacemaker di Eriksen ha suonato mentre giocava"
- 20:38 Fenerbahçe, Safi sconfitto alle urne: addio al sogno Hakan Calhanoglu
- 20:35 Croazia, test a Varazdin contro la Slovenia: Sucic parte dalla panchina
- 20:25 Grecia-Italia, conferma per Pio Esposito titolare nel tridente di Baldini
- 20:18 Eriksen, momenti di paura: collassa e viene trasportato fuori dal campo
- 20:05 Dimarco ha portato bene fino alla fine: l'Ascoli torna in Serie B
- 19:55 Albayrak: "Attendo con impazienza di vedere Calhanoglu al Galatasaray"
- 19:40 Canovi: "Inter società seria che sa lavorare, chi decide oggi al Milan?"
- 19:25 Zola: "Calcio italiano, momento complicato". Poi la riflessione sui giovani
- 19:10 Brasile, Wesley out dal Mondiale: Ancelotti convoca Ederson
- 18:55 Ausilio da Cattelan: Lukaku, Ibrahimovic e Gabigol tra i temi dell'intervista
- 18:40 Argentina, 10 giorni al debutto Mondiale: Lautaro titolare, candidatura forte
- 18:25 Setti (ex pres. Verona): "Scudetto, Napoli e Inter restano le squadre più avanti"
- 18:10 Europeo U17, alle 19 la finale Belgio-Italia: i tre interisti dalla panchina
- 17:50 MD - Palestra-Barcellona? Dumfries al Real Madrid lo rende meno probabile
- 17:25 Inter, Solet in cima alla lista per la difesa. Jones, pista non abbandonata
- 17:10 Romano: "Fener, accordo per Calhanoglu. Inter sorpresa ma tranquilla"
- 16:55 Pazzini: "Iniziano i Mondiali e riaffiora la delusione, al prossimo dobbiamo esserci"
- 16:40 Galante: "Difesa, Marotta e Ausilio prenderanno un profilo importante"
- 16:25 Francia, domani lo spoiler sull'11 che debutterà al Mondiale: parola di Deschamps
- 16:10 RSI - Svizzera-Australia, per Manuel Akanji 'prova di sostanza'
- 15:55 Brasile, Caetano su Wesley: "Qualsiasi diagnosi ora è prematura, attendiamo"
- 15:40 'L'Inter vuole Kakà': così Braida convinse Galliani a prendere il brasiliano
- 15:25 Fenerbahçe su Calhanoglu, Montella: "Voci di mercato? Ci siamo abituati"
- 15:10 Svizzera, Xhaka duro: "Se giochiamo così, andiamo a casa subito"
- 14:55 Moretto: "Acerbi può restare in Italia: sondaggi da parte di Monza e Genoa"
- 14:41 Ausilio svela: "Abbiamo strappato Thuram al Milan. Ma prima mi fece parlare col padre"
- 14:27 Ausilio: "Seguiamo ancora Jones, su Stankovic puntiamo forte"
- 14:13 Sucic: "Emozionatissimo per il Mondiale, è un sogno che si avvera"
- 13:58 Ausilio su Calha: "Firmo per una telenovela e due trofei all'anno. Dumfries è andato"
- 13:44 Ausilio: "All'Inter eravamo convinti da subito di Chivu. Abbiamo capito..."
- 13:30 Braida: "Mi viene da piangere vedere il Milan così. C’è una crisi d’identità”
- 13:15 I colpi del passato, le idee del futuro: a tutto Ausilio
- 12:30 Lavezzi ricorda: "L'Inter mi voleva sia prima di andare al PSG che dopo"
- 12:15 Como, Suwarso: "Nico Paz? Il suo destino è nelle mani del Real Madrid"
- 12:01 Scaloni e gli 'italiani': il commento sulla partita e l’annuncio su Nico Paz
- 11:48 Ancelotti: "Wesley ci preoccupa ma abbiamo chi può sostituirlo"
- 11:36 Nuova TELENOVELA CALHA? Il candidato PRESIDENTE del Fenerbahce fa TREMARE l'INTER: "ACCORDO TROVATO"
- 11:34 Infortunio per Wesley: potrebbe salutare il Brasile. Chance per Carlos?
- 11:19 Corsera - Inter a lavoro per Solet. Adesso la trattativa può partire
- 11:05 Corsera - Stadio nuovo, i tormenti Milan preoccupano l'Inter
- 10:50 Safi allo scoperto: "Il trasferimento di Calhanoglu al Fenerbahce è chiuso"
- 10:39 CdS - Incertezza Milan: Inter preoccupata per la questione San Siro
- 10:25 Max Pezzali: "L’Inter mi ha insegnato ad affrontare la vita"
- 10:10 Delvecchio rivela: "Moratti? Ecco cosa mi disse mesi prima di cedermi"
- 09:56 GdS - Roma, assist per il bilancio: si punta a trattenere Koné o Ndicka
- 09:42 TS - Da Frattesi a Pavard: Inter, le cessioni per finanziare quattro colpi
- 09:25 Bologna, Sartori svela: "Ndoye? Volevo prendere Diouf, costava troppo"
- 09:14 Vieri: "Chivu ha vinto con intelligenza. Palestra? È il giocatore del futuro"
- 09:01 CdS - Calhanoglu, due motivi per restare all'Inter. Attesa per Stankovic
- 08:48 CdS - Inter, via alla trattativa per Solet. Palestra e Jones votano nerazzurro
- 08:40 Fenerbahçe, il candidato Safi ha il sì di Calha. La base dell'accordo
- 08:29 GdS - Solet-Inter, nuova offerta in arrivo. Il difensore stoppa gli altri club
- 08:14 Gol e assist di tacco, Lautaro trascina l'Argentina: "Voglio trovare fiducia"
- 02:30 L'agente di Calhanoglu: "C'è l'accordo con Safi nel caso in cui vinca le elezioni"
- 02:05 Lautaro titolare nell'amichevole tra Argentina e Honduras