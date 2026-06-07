Pio Esposito arriva anche ai microfoni di Sky Sport dopo questa vittoria contro la Grecia, partita decisa da una sua rete come quella col Lussemburgo: "Dopo la delusione di Zenica era importantissimo per me ricominciare bene con l'Italia. Sono contentissimo di avere aiutato i miei compagni in queste due partite".

Senti di aver lasciato qualcosa ai ragazzi più giovani? E cosa ti ha lasciato Baldini?

"Per la prima domanda spero di sì, sono stato sempre me stesso andando al massimo in allenamento e in partita aiutando i compagni quando c'era bisogno. Baldini mi ha lasciato tantissimo umanamente in questi dieci giorni, ho imparato tante cose belle coi suoi discorsi".

Hai sentito Calhanoglu? E vorresti rimanesse all'Inter?

"Fatemi solo domande sulla partita, ho pensato solo a quello in questi giorni".

La cosa più bella che ti hanno detto i tuoi compagni?

"L'esultanza tutti insieme nello spogliatoio è stata la cosa più bella, direi questo".

Puoi diventare il nuovo Luca Toni?

"Ho visto tanti video dei suoi gol, è stata fonte d'ispirazione per me. È un onore essere accostato a lui, fare una carriera come la sua sarebbe tanta roba ma andiamo piano coi paragoni perché la strada è ancora lunga".

Che messaggio mandate alla Nazionale che verrà?

"Abbiamo fatto il massimo, trattando queste partite come partite serie come tutti i giorni di allenamento. Sono contento che il lavoro abbia dato questi frutti".