Un terribile deja-vu. Danimarca-Ucraina, partita amichevole in programma a Odense, è stata interrotta dopo 78 minuti, gli ultimi 13 a gioco fermo, a causa di un malore occorso a Christian Eriksen. Una situazione che ha riportato alla mente quanto accaduto all'Europeo nel 2021, quando il centrocampista danese patì un attacco cardiaco che fece temere il peggio. Anche stavolta il giocatore è stato circondato da compagni e avversari e subito lo staff sanitario si è attivato. Le inquadrature della TV hanno saggiamente evitato di riprendere la scena fino a quando il giocatore è stato trasportato fuori tra gli applausi del pubblico. La partita è stata definitivamente sospesa.

Per fortuna, il centrocampista del Wolfsburg ha ripreso prontamente coscienza, al punto da essere riuscito a raggiungere a piedi l'ambulanza che era entrata nello stadio, coi tifosi che hanno applaudito tirando un sospiro di sollievo, riporta TipsBladet.