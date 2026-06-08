Passata la paura: Christian Eriksen è di buon umore il giorno dopo il malore accusato durante la partita della nazionale di calcio danese contro l'Ucraina. Lo ha riferito questa mattina il medico della nazionale, Morten Boesen, secondo quanto riportato dalla Federazione calcistica danese: "Ho parlato con Christian stamattina e sta bene. È con la sua famiglia ed è di buon umore. Prevediamo che verrà dimesso presto e potrà tornare a casa".

Cosa è successo ieri? Manca ancora una risposta

"Ci prendiamo cura dei giocatori e dello staff e siamo in contatto con loro costantemente", aggiunge Boesen, secondo un comunicato stampa e un post della DBU sui social media. Christian Eriksen è riuscito a lasciare il campo da solo dopo essere caduto sull'erba nel secondo tempo del test match tra Danimarca e Ucraina. Non ci sono ancora notizie precise su cosa sia successo a Christian Eriksen durante la partita di domenica. Subito dopo l'incidente, Morten Boesen ha dichiarato che il pacemaker impiantato a Christian Eriksen in seguito all'arresto cardiaco subito durante la partita del Campionato Europeo contro la Finlandia nel 2021 funzionava correttamente.