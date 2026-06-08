Intercettato da TRT Spor all'arrivo della delegazione della Nazionale turca negli Stati Uniti, Hakan Calhanoglu ha parlato così del periodo di preparazione al Mondiale: "Il ritiro è andato bene, grazie a Dio. Siamo molto felici e orgogliosi di partecipare alla Coppa del Mondo dopo 24 anni di assenza - le parole del centrocampista dell'Inter -. Vogliamo rappresentare tutto il nostro Paese, questo è il nostro obiettivo. Qui fa abbastanza caldo, dobbiamo abituarci. Gli infortuni sono sotto controllo: Kenan (Yıldız, ndr) sta bene, Ferdi (Kadıoğlu, ndr) anche; avremo bisogno di tutti. Siamo venuti qui per prepararci al meglio. L’ultima volta che abbiamo partecipato a una Coppa del Mondo è stato nel 2002, adesso c’è questa che per molti sarà la prima volta. C’è un po’ di emozione, ma è una bella emozione. Cercheremo di goderci il momento e di dare tutto quello che abbiamo".

️Hakan Çalhanoğlu: Kampımız iyi geçti. Hava sıcaklığına alışmamız lazım. Güzel bir heyecan. Tadını çıkarmaya çalışacağız, elimizden gelen her şeyi yapacağız. pic.twitter.com/zAnduNNl0J — TRT Spor (@trtspor) June 8, 2026