L'ormai ex interista Denzel Dumfries ha scaldato i motori in vista del Mondiale restando in campo per tutta la partita amichevole vinta 2-1 dai Paesi Bassi contro l'Uzbekistan, all'Icahn Stadium di New York (due rigori di Cody Gakpo al 32' e al 98', in mezzo al 92' il gol di Igor Sergeev pochi minuti dopo l'espulsione di Guus Til).

Il promesso sposo del Real Madrid, che aveva saltato il test contro l'Algeria dello scorso 3 giugno per squalifica, è tornato per la prima volta in campo a quasi un mese dall'ultima volta, la finale di Coppa Italia contro la Lazio del 13 maggio. Dopo quella notte romana, conclusa in trionfo con il completamento del doblete, Dumfries, infatti, era rimasto in panchina in occasione di Inter-Verona e, in seguito, non aveva partecipato alla trasferta di Bologna, valida per l'ultima giornata di campionato.

Per la cronaca, il debutto al Mondiale degli Orange è previsto per domenica 14 giugno, alle 22 italiane, contro il Giappone.