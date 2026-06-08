Un weekend unico e indimenticabile per gli Inter Club della Calabria, protagonisti assoluti in una serie di eventi a forti tinte nerazzurre. Tra il 6 e il 7 giugno, infatti, si sono svolte tante attività organizzate per la festa del coordinamento regionale, eventi che hanno visto la numerosissima partecipazione dei soci Inter Club dei 70 sodalizi presenti sul territorio regionale, per un totale di più di 8.000 soci iscritti: cifre importanti, festeggiate insieme a due Legend nerazzurre.

Festa e incontro con due ex interisti

Gli ex giocatori dell'Inter Hernanes e David Suazo sono stati ospiti della festa degli Inter Club calabresi e sono stati protagonisti di un esclusivo Meet&Greet con i soci IC locali. Un momento speciale, durante il quale i tifosi hanno potuto collezionare autografi e scattare delle foto indimenticabili, condividendo con le due Legend ricordi ed emozioni nerazzurre. Il Meet&Greet è stato solo uno degli eventi organizzati per la festa del coordinamento Inter Club Calabria: durante il weekend si sono svolte tantissime attività che hanno visto un grande numero di partecipanti, tra le quali un torneo di calcetto riservato ai soci junior e uno spettacolo dedicato al mondo Inter Club.