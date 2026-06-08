La priorità di Aleksandar Stankovic per il suo futuro resta l'Inter, club che lo ha riaccolto ufficialmente a casa lo scorso 5 giugno esercitando il diritto di riacquisto al Bruges per circa 23 milioni di euro. Contestualmente, il centrocampista classe 2005 ha messo la firma sul contratto che lo lega ai nerazzurri fino al 30 giugno 2031. Con l'idea ben chiara in testa di restare a Milano per fare il suo debutto con la squadra che fu di suo padre, Dejan, e per la quale sogna da sempre di giocare.

Resta da capire, secondo quanto spiega Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, se l'Inter sarà aperta a valutare eventuali offerte di ingaggio per il serbo, fermo restando la volontà chiara di quest'ultimo circa i prossimi passi da muovere nella sua giovane carriera. Un dettaglio non di poco conto quando si parla di calciomercato.