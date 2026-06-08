Marco Palestra è il nome cerchiato in rosso sul taccuino degli uomini mercato nerazzurri. Anche stamattina la sua situazione è al centro dei discorsi e Il Messaggero aggiorna sulla situazione: "L’Inter si è spinta fino a 42 milioni di euro per la parte fissa e cinque milioni di bonus, ma ora la trattativa è in una fase di stallo. L’Atalanta vuole 50 milioni e aspetta che l’interesse del Manchester City diventi concreto con un’offerta irrinunciabile. L’esterno, però, vuole trasferirsi a Milano, ma da viale della Liberazione è necessario un ultimo rilancio. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio stanno pensando di inserire Matteo Cocchi nella trattativa, ma c’è da capire se l’Atalanta possa accettare o meno una contropartita tecnica".

QUESTIONE PORTA

La testata poi si focalizza sui movimenti in porta per l'Inter: "Per quanto riguarda il portiere, i nerazzurri hanno deciso di puntare su Josep Martinez, da affiancare a un profilo di esperienza come quello di Ivan Provedel. La Lazio, però, vuole una cifra più alta rispetto a quella che l’Inter avrebbe voluto spendere (4-5 milioni). A complicare l’affare è la situazione di Christos Mandas. Il Bournemouth non ha ancora fatto offerte ufficiali ai biancocelesti. Se la squadra inglese arrivasse vicina ai 15 milioni, la Lazio potrebbe anche vendere Mandas e decidere di tenere Provedel".