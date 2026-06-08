La sconfitta elettorale di Hakan Safi, candidato presidente al Fenerbahce che aveva annunciato l'accordo con Hakan Calhanoglu, toglie un problema all'Inter, come sentenzia oggi La Gazzetta dello Sport. Una volontà, quella di Safi, che aveva trovato terreno fertile presso l'agente del centrocampista, a cui manca un solo anno di contratto e che vorrebbe effettivamente chiudere un giorno la carriera in patria, dopo aver riportato la sua nazionale al Mondiale a 24 anni dall'ultima volta.

Telenovela Calhanoglu, Inter pronta alle barricate

L'Inter, si legge, era comunque "armata fino ai denti, pronta a fare barricate e fare un prezzo altissimo" nel caso in cui avesse vinto Safi. In generale resta l'intenzione di trattenere Calhanoglu, come già è stato annunciato alcune settimane fa. Col tempo si capirà se ci saranno margini per allungare il contratto ed evitare un addio a zero a giugno 2027. La telenovela Calhanoglu è stata un tormentone dell'estate scorsa, tanto che lo stesso Ausilio ci ha scherzato su a margine del Festival della Serie A ieri a Parma.

Telenovela Calhanoglu, a cosa pensa il giocatore

Lato giocatore, la concentrazione è tutta sul Mondiale. Anche per questo non ci sono stati molti contatti ultimamente con il club di appartenenza. In patria, in ogni caso, il capitano della nazionale sarà sempre sulla bocca di tutti. Particolarmente ora che c'è il campionato del mondo.