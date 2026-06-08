Prima al Festival della Serie A, poi da Alessandro Cattelan per il podcast 'Supernova': giorni di fuoco per Piero Ausilio, non soltanto a livello di mercato.

Il diesse nerazzurro ha parlato ovviamente anche delle trattative in essere del club campione d'Italia, confermando diverse indiscrezioni come quelle su Jones, Palestra e Solet. Ma non solo...

Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 08 giugno 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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