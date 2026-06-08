Porte girevoli in casa Lazio, con l'Inter che osserva fortemente interessata. Ne parla stamane Il Messaggero. L'argomento principale è il futuro di Christos Mandas, trasferitosi in prestito con diritto di riscatto lo scorso gennaio al Bournemouth, visto che con Maurizio Sarri aveva perso il posto da titolare. Adesso il nuovo allenatore Gennaro Gattuso lo ha chiamato per assicurargli di voler puntare su di lui, ma la scelte dell'estremo difensore non è libera, visto che entro lunedì il club inglese può esercitare il diritto di riscatto pagando 18 milioni come da accordi. Una cifra che da oltre Manica nei giorni scorsi hanno cercato di ridurre, trovando però, come previsto, un mjuro da Formello. Se Mandas tornasse a Roma, via libera per Ivan Provedel che rimarrebbe nella Capitale solo da titolare (Gattuso non vuole ancora affidarsi a Edoardo Motta).

Il classe '94 è pronto ad accettare la proposta dell'Inter (Bologna e Fiorentina in seconda battuta) per giocarsi le sue carte con Josep Martinez, ma la Lazio chiede 5 milioni per il suo cartellino (scadenza contratto: 2027). Mercoledì scorso c'è stato un incontro interlocutorio tra il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani e l'agente del portiere Gianni Rava, al quale è stato spiegato l'incastro.