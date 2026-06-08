In un video promozionale per UBS, il difensore dell'Inter e della Nazionale svizzera Manuel Akanji racconta le sue prime esperienze con il calcio: "Da bambino giocavo a calcio in giardino con mia sorella e mio padre. È così che è iniziato tutto". La sua educazione ha plasmato il difensore centrale: "I miei genitori mi hanno sostenuto fin dall'inizio, fino ad oggi. Mi hanno sempre lasciato la libertà di scegliere", afferma Akanji. Aggiunge che questo è anche uno dei motivi per cui ama ancora il calcio: "Non sono mai stato messo sotto pressione".