La Juventus ha comunicato che il GIP presso il Tribunale di Roma ha disposto l’archiviazione del procedimento relativo al bilancio chiuso al 30 giugno 2022, nato nell’ambito dell’inchiesta “Prisma”.

La decisione del GIP

Secondo quanto riportato dalla società bianconera, il giudice ha accolto la richiesta di archiviazione relativa alle indagini sui conti del club, chiudendo così un filone giudiziario che si era aperto dopo il trasferimento dell’inchiesta da Torino a Roma. Nel comunicato ufficiale, la Juventus ha precisato che il procedimento riguardava esponenti aziendali e non direttamente il club come soggetto indagato.

Origine dell’inchiesta Prisma

La vicenda era nata nell’ambito dell’inchiesta “Prisma”, inizialmente avviata dalla Procura di Torino e successivamente trasferita a Roma. Le indagini avevano riguardato presunte irregolarità contabili legate a plusvalenze e “manovre stipendi”.

La posizione del club

Fin dall’inizio, la società aveva chiarito di non risultare tra gli indagati, sottolineando come il procedimento riguardasse specifiche figure dirigenziali. La Juventus ha inoltre aggiornato periodicamente azionisti e mercato sugli sviluppi della vicenda nelle proprie relazioni finanziarie.

Verso la chiusura definitiva

Già nei mesi precedenti, la Procura aveva avanzato richiesta di archiviazione, poi esaminata dal GIP fino all’attuale provvedimento che chiude formalmente il caso sul bilancio 2022.