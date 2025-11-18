Raggiunto in occasione del Social Football Summit di Torino, il direttore sportivo del Como Carlalberto Ludi è tornato a parlare ai microfoni di Sky Sport del futuro della stella biancoazzurra Nico Paz: "Chiamate per lui? Poche, semmai tantissime di apprezzamento da amici e addetti ai lavori, per chi vuole comprendere meglio il carattere di un fuoriclasse. Per l'anno prossimo è ancora presto, deve focalizzarsi su quello che sta facendo sulla stagione e su cosa vuole. Lui ha un talento smisurato e può valorizzare lui stesso e la squadra, temiamo che questi pensieri possano distrarlo. Deve migliorarsi attraverso il lavoro".

Si parla anche del futuro di Cesc Fabregas e sulla possibilità che possa lasciare i lariani in un futuro molto prossimo: "Mirwan Suwarso lo ha detto chiaramente, quindi non lo nego... Comunque, con Cesc abbiamo un rapporto molto stretto. Lui è focalizzato su questa stagione ed è molto entusiasta di quello che ha trovato a Como. Ci auguriamo di andare avanti ancora insieme, però ora dobbiamo stare attenti e focalizzarci su questo campionato perché è prematuro parlare. Però abbiamo un tecnico motivato oltre che geniale".