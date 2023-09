Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa, esprimendosi sull'apertura del mercato quando la A ha avuto il via: "Assurdo, secondo me, che ci sia il calciomercato quando si gioca con giocatori che vanno via, con giocatori che hanno sempre il dubbio quando ci si allena. Mi auguro si possa cambiare nei prossimi mesi e nei prossimi anni".