Dopo quattro stagioni a Firenze, per Dodô sembra arrivato il momento di cambiare aria, a maggior ragione visto che non sono stati mossi passi concreti relativamente al suo rinnovo contratto con la Fiorentina che scadrà tra un anno. "Ha ambizioni legittime, in quanto 28enne - le parole del diesse dei gigliati Fabio Paratici a Sky Sport -. Roma e Napoli? Non sono qui per entrare nello specifico. Anche noi abbiamo delle ambizioni. Insieme vogliamo fare il meglio possibile per entrambi".

Per la cronaca, il terzino brasiliano diventerebbe un'opzione credibile anche per l'Inter, qualora non andasse in porto la trattativa con l'Atalanta per Marco Palestra.