Dopo l'infortunio rimediato in allenamento dopo uno scontro con Santi Gimenez, è arrivato il verdetto degli esami ai quali è stato sottoposto Ardon Jashari. Il nuovo arrivato di casa Milan ha rimediato una frattura composta del perone destro come fa sapere Sky Sport che parla di un'attesa di otto settimane prima del rientro in campo per via del recupero semiconservativo al quale dovrà sottoporsi.