Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, l'opinionista Daniele Adani pala così della lotta Scudetto in Serie A: "Conte l’osso non lo molla. E non lo mollerà. E glielo impone la sua cultura del lavoro che è veicolata verso il raggiungimento del massimo: lui deve sempre tirare fuori tutto e di più dal potenziale che ha, perché lui vuole sempre andare oltre".

Il suo amico Cassano, nelle vostre live a Viva el futbol, dice che lo scudetto lo vince l’Inter, però.

"Lo fa perché in questa maniera dà la responsabilità dell’eventuale insuccesso all’Inter ed esalterebbe all’ennesima potenza l’impresa del Napoli. Perché di un’impresa si tratterebbe. L’Inter è più forte e attrezzata, è evidente ma anche Cassano lo ha detto: 'se a marzo ti trovi Conte attaccato, diventa dura togliertelo di dosso'".

Sabato l’Inter va a Parma e lunedì il Napoli a Bologna. Cosa può dirci la prossima settimana?

"Quando mancano così poche giornate, il calendario inizia ad avere un peso. Bologna e Italiano possono dire tanto, perché il Napoli affronta una formazione che ha ritmo dentro la qualità di gioco, una forte idea: ecco sarebbe una grande prova di forza non perdere al Dall’Ara, che però non spaventerebbe l’Inter".