"Penso che la prima cosa da dire è che, come la scorsa stagione, è un sorteggio molto impegnativo, ma sapevamo che lo sarebbe stato perché in Champions League, soprattutto con il nuovo format, non esiste un sorteggio facile". Parole e musica di Arne Slot, tecnico del Liverpool, che ai microfoni dei canali ufficiali del club commenta l'esito del sorteggio di Montecarlo che vedrà i Reds sfidare anche l'Inter.

"È altrettanto chiaro che si tratta di un sorteggio molto emozionante, ricco di grandi partite sia in casa che in trasferta - aggiunge l'olandese -. Poter accogliere di nuovo il Real Madrid ad Anfield è qualcosa di speciale. La partita della scorsa stagione è stata ovviamente memorabile, e mi aspetto lo stesso anche questa volta. Sono sicuro che sarà una partita che il mondo intero guarderà con attenzione. A livello personale, è sempre bello giocare contro una squadra olandese come il PSV Eindhoven, una squadra che ha vinto il campionato per due anni consecutivi. Lo stesso vale per il Galatasaray, che ha vinto tre titoli di fila in Turchia, e per il Qarabag, campione dell'Azerbaijan. E giocare contro squadre del calibro di Inter, Atletico Madrid, Eintracht Francoforte e Marsiglia dimostra la forza di questa competizione".

Slot poi conclude così l'intervista: "Nessuna delle nostre partite della fase a gironi sarà semplice, questo è chiaro, ma sono sicuro che i nostri tifosi non vedranno l'ora di vedere tutte le partite di Anfield e tutte le trasferte, che si giocheranno tutte in grandi stadi con tifosi entusiasti e appassionati. Saranno entusiasti, e lo siamo anche noi. Abbiamo un programma molto fitto di impegni, sia a livello nazionale che europeo, ma siamo emozionati e pronti per le sfide che ci attendono".