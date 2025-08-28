Dopo le parole di Beppe Marotta a margine del sorteggio di Montecarlo (RILEGGI QUI), i colleghi di Sky Sport fanno il punto sul mercato dell'Inter a pochi giorni dal gong. L'emittente satellitare riferisce infatti che il club nerazzurro ha almeno una ventina di milioni di euro ancora a disposizione, ma allo stesso tempo la società è convinta che la rosa sia competitiva. Quel tesoretto, eventualmente, potrebbe tornare utile a stagione in corso per intervenire nella sessione di gennaio.