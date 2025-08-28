Come riporta il Corriere della Sera, Inter e Milan hanno fretta di chiudere il discorso relativo alla vendita di San Siro e delle aeree limitrofe entro il 30 settembre per non rendere vano il lavoro fatto con il Comune di Milano negli ultimi mesi e, soprattutto, per non arrivare troppo a ridosso del 10 novembre, la data in cui scatta il vincolo sul secondo anello dello stadio. La volontà dei club è stata recentemente confermata anche dal sindaco, Beppe Sala, che pure è a conoscenza del fatto che il passaggio in Aula della delibera si preannuncia teso in quanto nella maggioranza crescono i malumori per l’incertezza sull’accordo per il prezzo. In tal senso, il Pd la prossima settimana incontrerà la vicesindaca Anna Scavuzzo, temporaneamente titolare delle delega all’Urbanistica, per far luce su cosa i consiglieri andranno a votare. Lo stesso vale anche tra i membri della giunta.

Al momento, si legge sull'edizione milanese del Corsera, i voti per approvare la delibera in Consiglio comunale dovrebbero esserci. Sono sei i contrari tra i 31 consiglieri di maggioranza, escluso il sindaco: tre esponenti dei Verdi, uno del gruppo misto e due dem. Cinque restano in dubbio.

Alla luce dell'incertezza sul dossier del Meazza, il Milan tiene sempre aperta la porta su San Donato, progetto per cui ha congelato l’accordo di programma fino a ottobre. Il mese decisivo per capire che strada prendere.