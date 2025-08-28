FC Internazionale Milano e Pirelli, Global Tyre Partner del club nerazzurro, raggiungono un traguardo storico: 30 anni di partnership, una delle collaborazioni più longeve e significative nel mondo del calcio. Per celebrare tale anniversario, è stato creato l’esclusivo PIRELLI Cap - Edizione Speciale Inter, prodotto in soli 1995 pezzi – un richiamo all’anno di inizio della partnership – e che i tifosi potranno acquistare a partire da oggi, giovedì 28 agosto. Il cappellino racchiude i simboli iconici di entrambi i brand, esaltando questa storica sinergia: il logo PIRELLI campeggia sul fronte, il crest Inter è posizionato sul lato sinistro e il celebre Biscione percorre l’intero cappello fino alla tesa, unendo design, identità e storia in un unico oggetto da collezione. Sul cappellino è ricamato inoltre il numero 30, a enfatizzare il traguardo raggiunto.

Disponibile da oggi online su store.inter.it e negli Inter Store Milano, Castello e San Siro, il PIRELLI Cap - Edizione Speciale Inter rappresenta non solo un accessorio esclusivo, ma anche una testimonianza concreta di una partnership solida e duratura, che continua a legare due marchi iconici attraverso valori condivisi di eccellenza, tradizione e passione sportiva. Il weekend del 30-31 agosto il prodotto sarà inoltre protagonista di alcune attivazioni nei due appuntamenti sportivi targati Inter e Pirelli: il Gran Premio d’Olanda di Formula 1 e Inter-Udinese di Serie A.