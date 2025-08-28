Dopo aver scoperto gli avversari daaffrontare nella League Phase di Champions League, il presidente dell'Inter, Beppe Marotta è intervenuto anche a TRT Sport: "Sarà un girone impegnativo, come tutti i gironi in questa nuova Champions, l’importante è affrontare gli avversari nella migliore forma fisica e psicologica" ha detto prima di rispondere su Hakan Calhanoglu, sul quale ha svelato un possibile spoiler sul futuro.

Qual è la situazione di Calhanoglu?

"La situazione è che lui che deve decidere cosa fare. Siamo in attesa della sua decisione".

Sono stati quattro anni positivi.

"Assolutamente sì. La sua esperienza con noi è stata assolutamente bellissima e grazie al suo apporto ed esperienza abbiamo fatto quattro anni splendidi e continueremo a farlo perché quest’anno sarà importante il suo apporto".

Negli ultimi tre anni avete giocato due finali.

"Negli ultimi tre anni abbiamo fatto due finali, con City e PSG. Evidentemente il livello era molto alto, ma l’importante è arrivare perché si fa sempre molta fatica ad arrivare a giocare una finale".