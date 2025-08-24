Al termine del pareggio contro il Pisa al Gewiss Stadium, il nuovo esterno dell’Atalanta, Nicola Zalewski, ha commentato ai microfoni di DAZN la propria prestazione e il suo ambientamento in nerazzurro:

“È quello che cerco di fare ogni partita - ha spiegato l'ex Inter -. Il mister mi chiede di puntare l’uomo e arrivare fino in fondo. Arrivo in un grande club, ed è un motivo di orgoglio essere qui”.