Smaltita la delusione per l'eliminazione dalla Champions League, l'Inter Women di Gianpiero Piovani guarda già alla sfida che la metterà di fronte al Valur che assegna il pass per il primo turno di qualificazione della Women’s Europa Cup. L'appuntamento è fissato per sabato 30 agosto, al 'KONAMI Football Centre' di Milano, con fischio d'inizio alle ore 11. Inter e Valur, le due sconfitte nelle rispettive finali con Brann e Sporting Braga, scenderanno in campo in un match che prevede supplementari e rigori in caso di parità.

La partita europea dell'Inter Women verrà trasmessa in diretta dai canali nerazzurri: i tifosi potranno seguire il match in diretta su Inter TV, inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra e sul canale YouTube del Club.