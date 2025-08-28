L'edizione online de L'Équipe si chiede se Benjamin Pavard possa diventare nel rush finale di mercato più di un piano B per l'Olympique Marsiglia. Che, alla luce degli ostacoli incontrati nella trattativa con il Bruges per Joel Ordonez, ha messo gli occhi sul difensore dell'Inter, il cui curriculum piace alla dirigenza dell'OM. Lo staff di Roberto De Zerbi, inoltre, lo sta studiando attentamente. Tuttavia, va precisato che, nonostante i buoni rapporti tra club, non c'è nulla di concreto per il momento. L'ex Bayern Monaco è un profilo costoso e, soprattutto, ha uno stipendio alto.