Tuttosport conferma la notizia data ieri dalla nostra redazione: Davide Frattesi, nel giorno libero concesso alla squadra da Cristian Chivu, ha sostenuto un allenamento individuale alla Pinetina con l'obiettivo di accelerare il processo verso la ricerca della forma migliore (leggi qui). Seduto in panchina più per far gruppo che per diventare una risorsa per Chivu lunedì sera contro il Torino, l'ex Sassuolo, domenica nel match con l'Udinese, cercherà di iniziare col piede giusto l’annata che il quotidiano torinese definisce "della sua consacrazione". 

Sezione: Copertina / Data: Gio 28 agosto 2025 alle 10:07
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
