Dopo aver superato brillantemente due turni playoff, battendo prima il Salisburgo e poi i Glasgow Rangers, per il Bruges si sono spalancate le porte della Champions League, il paradiso calcistico europeo. Una gioia massima per Aleksandar Stanković, che ieri si è iscritto a referto nel 6-0 tennistico dei belgi contro gli scozzesi: "Abbiamo lottato quattro notti per questo. Ora è il momento della Champions League, il palcoscenico che stavamo aspettando", ha scritto su Instagram il centrocampista classe 2005, arrivato dall'Inter a titolo definitivo per 10 milioni di euro, con clausola di riacquisto esercitabile dai nerazzurri nei prossimi due anni.