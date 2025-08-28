Come fa notare Tuttosport, non è mai arrivata una smentita ufficiale rispetto alle voci di mercato insistenti provenienti dall'Arabia Saudita che raccontano di un Piero Ausilio cercato dall'Al-Hilal. L’offerta messa sul piatto dal club di Riad dovrebbe essere di 3 milioni di euro all’anno, oltre il doppio dell’attuale compenso percepito a Milano dal dirigente. Che però, precisa il quotidiano torinese, al momento è unicamente concentrato sul mercato nerazzurro. Dal 2 settembre, poi, partiranno le riflessioni, con possibile confronto con Oaktree per capire se il progetto e le ambizioni coincidono. In caso di rifiuto - conclude TS - l’Al Hilal, sposterebbe le sue attenzioni su Rai Pedro Braz, in uscita dal Benfica, o scegliere un profilo autoctono.

