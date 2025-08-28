Dalle colonne de La Repubbica arriva l'augurio di pronta guarigione di Adriano Galliani all'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, da ieri ricoverato in terapia intensiva all’Humanitas di Rozzano per una polmonite: "Moratti è un amico, una persona straordinaria. Sono sicuro che si riprenderà", le parole del dirigente. 

Sezione: Rassegna / Data: Gio 28 agosto 2025 alle 10:35
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
