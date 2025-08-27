Passi decisivi per Taremi all'Olympiacos. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'attaccante iraniano è in procinto di lasciare l'Inter a titolo definitivo. Il club nerazzurro conta di guadagnare in totale circa 10 milioni di euro tra ingaggio lordo e cartellino.

Potrebbero però non esserci altri colpi in entrata. L'Inter al momento non intravede opportunità per migliorare l'organico e Palacios, dopo il mancato trasferimento al Santos, potrebbe anche restare a disposizione di Chivu. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 27 agosto 2025 alle 23:20
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print