La UEFA ha annunciato oggi una svolta storica rispetto al calendario delle partite della sua competizione di punta: a partire dalla finale di Champions League del 2026, a Budapest, l'orario di inizio verrà anticipato dalle 21 alle 18.
"La decisione - si legge in una nota diramata da Nyon - è stata concepita per migliorare l'esperienza complessiva della giornata di gara per tifosi, squadre e città ospitanti, ottimizzando la logistica e le operazioni, e offrendo al contempo diversi vantaggi tangibili. Il nostro obiettivo è rendere la giornata di gara un'esperienza davvero piacevole per tutti coloro che desiderano partecipare attivamente, creando al contempo un'atmosfera accogliente che faciliti l'accesso di famiglie e bambini alla partita di calcio più importante della stagione.
Per i tifosi in trasferta, ciò significherà un migliore accesso ai trasporti pubblici, soprattutto dopo la partita, e un viaggio di ritorno dallo stadio più sicuro e comodo. Per le città ospitanti, ciò aumenterà l'impatto economico positivo dell'evento, offrendo ai tifosi la possibilità di continuare i loro festeggiamenti.
Il nuovo orario d'inizio è inoltre in linea con una finestra di trasmissione più accessibile, aiutando la finale a raggiungere un pubblico televisivo e digitale ancora più ampio in tutto il mondo, con particolare attenzione al coinvolgimento dei più giovani".
"Con questo cambiamento, mettiamo l'esperienza dei tifosi al centro della nostra pianificazione - ha spiegato Aleksander Čeferin, Presidente UEFA -. La finale di UEFA Champions League è il momento clou della stagione calcistica e il nuovo orario d'inizio la renderà ancora più accessibile, inclusiva e di impatto per tutti i soggetti coinvolti. Mentre un calcio d'inizio alle 21:00 è ideale per le partite infrasettimanali, un calcio d'inizio anticipato di sabato per la finale significa una conclusione anticipata, indipendentemente da tempi supplementari o rigori, e offre ai tifosi l'opportunità di godersi il resto della serata con amici e familiari, riflettendo sulla partita più importante della stagione".
"Questo è un gradito passo avanti per i tifosi che seguono le partite e che sosteniamo con grande entusiasmo - il commento di Ronan Evain, Direttore Esecutivo di Football Supporters Europe -. Negli ultimi due anni, Football Supporters Europe ha collaborato a stretto contatto con la UEFA per migliorare l'esperienza dei tifosi alle finali per club, e questo cambiamento riflette ulteriormente la consapevolezza delle esigenze dei tifosi. Un calcio d'inizio anticipato rende più fattibili le trasferte giornaliere, riduce lo stress del viaggio e permette ai tifosi di godersi l'evento senza doversi preoccupare della logistica notturna. Si tratta di un miglioramento pratico che mette i tifosi al primo posto e continua a consolidare i progressi già compiuti per migliorare l'atmosfera accogliente, l'accessibilità e i livelli di servizio alle finali UEFA".
Quest'ultima modifica si basa su un precedente di successo. La finale di UEFA Champions League si gioca di sabato dal 2010 (Bayern Monaco-Inter). Questa soluzione di calendario si è costantemente dimostrata vincente per il grande evento che chiude la stagione europea per club, migliorando il coinvolgimento dei tifosi e contribuendo alla crescita globale competizioni europee per club.
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
