Il grande enigma che accompagnerà Kosta Runjaic fino a domenica sera è se utilizzare da subito il nuovo centravanti polacco Buksa, appena arrivato a Udine. Come riportato dall'ANSA, la punta è pronta fisicamente - ha giocato anche i preliminari di Europa League - ma il tecnico tedesco ha dimostrato anche con il Verona di voler inserire gradualmente i nuovi acquisti del mercato estivo.

In attesa di sciogliere l'interrogativo, per la trasferta in casa dell'Inter, l'Udinese recupera il difensore italo-tedesco Matteo Palma, un ragazzino del 2008 che tanto bene ha fatto nel precampionato: insidierà Bertola, incerto nel suo esordio a Udine. Il resto della formazione è praticamente lo stesso che ha pareggiato con gli scaligeri, anche se Runjaic intende usare maggiormente i rinforzi dalla panchina: su tutti Piotrowski, Miller e Bayo. Sul mercato, sono ore decisive per gli ultimi colpi: per Cheddira e Zanoli serve che il Napoli concluda le sue operazioni in entrata, per Zaniolo le trattative con il Galatasaray sono costanti.

Per cementare il rapporto con i fan - delusi dopo le cessioni eccellenti di Bijol, Thauvin e Lucca, sostituiti prevalentemente con giovani - questa sera ci sarà un allenamento a porte aperte al Bluenergy Stadium, con i supporter che si accomoderanno in Curva Nord, cuore del tifo bianconero.