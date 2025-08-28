Il Santos lavora già a una nuova alternativa per rinforzare la difesa dopo il fallimento della trattativa con Tomas Palacios, dell’Inter. Il nuovo obiettivo è l’argentino Zaid Romero, attualmente al Club Brugge in Belgio.

Secondo quanto riportato da UOL, il club brasiliano ha presentato una proposta di prestito annuale con obbligo di riscatto, anche se i dettagli economici dell’operazione non sono stati resi noti.

Romero, 25 anni, ha caratteristiche simili a quelle di Palacios: è un difensore centrale mancino, dotato di buona statura e fisicità. Cresciuto nel Godoy Cruz, è passato per l’Estudiantes prima di essere ceduto al Brugge nel luglio dello scorso anno. In Belgio, però, non è riuscito a ritagliarsi spazio ed è rimasto ai margini come riserva. La dirigenza del Santos vuole accelerare i tempi della trattativa per garantirsi un nuovo rinforzo in difesa prima della chiusura della finestra di mercato.